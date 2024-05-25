Прильот по "Епіцентру" у Харкові, багато зниклих безвісти та поранених, є загиблі: жахливе відео 18+

Пожежа охопила 15 000 квадратних метрів

У суботу, 25 травня, росіяни завдавали прицільного удару по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Уже відомо про 2 загиблих та 11 поранених людей.

Наразі на місці подій знаходиться кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. На кадрах відео зафіксовано перших загиблих та масштаби пожежі, яку ліквідовують рятувальники.

"На місці влучання російських КАБів у Харкові виникла пожежа на 15 000 квадратних метрів" — каже голова ОВА Олег Синєгубов.

"Маємо велику кількість людей, зниклих безвісти. Багато поранених", — написав мер Харкова Ігор Терехов.

За словами мера міста, у гіпермаркеті могло бути понад 200 людей під час російської атаки. За попередніми даними, два російських КАБа влучили в "Епіцентр".

Раніше "Телеграф" писав, що нещодавно Харків опинився під масованим ударом, прогриміло багато вибухів. Відомо про 7 загиблих та 11 поранених після ранкового удару РФ.