Прилет по "Эпицентру" в Харькове, много пропавших без вести и раненых, есть погибшие: ужасное видео 18+

Пожар охватил 15 000 квадратных метров

В субботу, 25 мая, россияне нанесли прицельный удар по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Уже известно о 2 погибших и 11 раненых людях.

На месте событий находится корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. На кадрах видео зафиксировано первых погибших и масштабы пожара, который ликвидируют спасатели.

"На месте попадания российских КАБов в Харькове возник пожар на 15 000 квадратных метров" - говорит глава ОВА Олег Синегубов.

"Имеем большое количество людей, пропавших без вести. Много раненых", — написал мэр Харькова Игорь Терехов.

По словам мэра города, в гипермаркете могло находиться более 200 человек во время российской атаки. По предварительным данным, два российских КАБа попали в "Эпицентр".

Ранее "Телеграф" писал, что недавно Харьков оказался под массированным ударом, прогремело много взрывов. Известно о 7 погибших и 11 раненых после утреннего удара РФ.