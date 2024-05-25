Прилет по "Эпицентру" в Харькове, много пропавших без вести и раненых, есть погибшие: ужасное видео 18+
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Пожар охватил 15 000 квадратных метров
В субботу, 25 мая, россияне нанесли прицельный удар по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Уже известно о 2 погибших и 11 раненых людях.
На месте событий находится корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. На кадрах видео зафиксировано первых погибших и масштабы пожара, который ликвидируют спасатели.
"На месте попадания российских КАБов в Харькове возник пожар на 15 000 квадратных метров" - говорит глава ОВА Олег Синегубов.
"Имеем большое количество людей, пропавших без вести. Много раненых", — написал мэр Харькова Игорь Терехов.
По словам мэра города, в гипермаркете могло находиться более 200 человек во время российской атаки. По предварительным данным, два российских КАБа попали в "Эпицентр".
Ранее "Телеграф" писал, что недавно Харьков оказался под массированным ударом, прогремело много взрывов. Известно о 7 погибших и 11 раненых после утреннего удара РФ.