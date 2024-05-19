Убили беременную: в полиции рассказали жуткие детали удара РФ по пригороду Харькова (фото)
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На месте происшествия все еще ведутся поисково-спасательные работы
В результате российской атаки на пригород Харькова есть много погибших. Среди них беременная женщина.
Детали последствий очередного террористического акта армии РФ сообщили в Полиции Харьковщины. По последним данным, в результате удара по базе отдыха в селе Черкасская Лозовая, погибли пять человек. Еще 16 человек получили ранения (восемь из них сейчас в тяжелом состоянии). Среди пострадавших сотрудник полиции и фельдшер скорой помощи. Они попали под повторный обстрел, когда оказывали помощь на месте прилета.
К сожалению, уже известно, что среди погибших была женщина на 7 месяце беременности. В настоящий момент на месте происшествия все еще ведутся поисково-спасательные работы. Также ведутся следственные мероприятия. Предварительно установлено, что удары были нанесены ракетами "Искандер-М".
"По факту нарушения законов и обычаев войны следователями возбуждено уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.
Также правоохранители опубликовали фото с места событий. Внимание! Кадры — 18+.
Напомним, ранее мы писали о том, что армия России ударила по жилым домам в центр Харькова.