Вирішила не "паритися": просто серед Києва жінка переодягла спідню білизну (відео 18+)

У мережі посипалися коментарі

У Києві просто на вулиці безпардонна жіночка вирішила переодягти спідню білизну. У мережу потрапило відео.

Посеред білого дня, на очах у десятка прохожих, жінка зняла труси та одягла інші. Записом поділилися читачі місцевого телеграм-каналу "Труха Київ".

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У коментарях посипалися жарти. "Ну і правильно кого боятися, ми живемо в незалежній державі", "На сьогодні досить інтернету", "Зірка дня" та інші коментування.

Інші обурилися тими, хто це зняв. Засудили коментатори й сміх за кадром, зазначивши, що над таким сміятися не можна. "Для чого це знімати", "Це не смішно", "Божевілля" та інша критика.

Нагадуємо, нещодавно у київському метрополітені помітили жінку, яка неадекватно себе поводила. Вона зняла з себе кофту і почала демонструвати оточуючим оголені груди. При цьому вона говорила дивні речі та намагалася зав’язати діалог із хлопцем.

Жінка тримала в руках кофтину і не збиралася її вдягати. Вона сміялася, що якщо її зупинить поліція, то вона скаже, що забула кофту вдома, а в руках у неї носова хустинка.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві дівчата знищили клумбу з конваліями. Неповнолітні вирішили зібрати для себе гарні букети й тому почали зривати рослини, які дбайливо вирощували місцеві жителі.