Решила не "париться": прямо посреди Киева женщина переодела нижнее белье (видео 18+)

У сети посыпались комментарии

В Киеве прямо на улице беспардонная женщина решила переодеть нижнее белье. В сеть попало видео.

Посреди белого дня, на глазах десятка прохожих, женщина сняла трусы и одела другие. Записью поделились читатели местного телеграмм-канала "Труха Киев".

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В комментариях посыпались шутки. "Ну и правильно кого бояться, мы живем в независимом государстве", "На сегодняшний день достаточно интернета", "Звезда дня" и другие комментирования.

Остальные возмутились теми, кто это снял. Осудили комментаторы и смех за кадром, отметив, что над таким смеяться нельзя. "Для чего это снимать", "Это не смешно", "Безумие" и другая критика.

Напоминаем, недавно в киевском метрополитене заметили женщину, которая неадекватно себя вела. Она сняла с себя кофту и начала демонстрировать окружающим обнаженную грудь. Она говорила странные вещи и пыталась завязать диалог с парнем.

Женщина держала в руках кофточку и не собиралась ее одевать. Она смеялась, что если ее остановит полиция, она скажет, что забыла кофту дома, а в руках у нее носовой платок.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве девушки уничтожили клумбу с ландышами. Несовершеннолетние решили собрать для себя красивые букеты и стали срывать растения, которые бережно выращивали местные жители.