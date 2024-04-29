На Волині перекинувся автомобіль з військовими: є загиблий та травмовані (фото, відео)

У ДБР розповіли подробиці

У Ковельському районі Волинської області автомобіль з військовими потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Подія сталася в неділю, 28 квітня.

Як повідомили в Державному бюро розслідувань, ДТП сталася близько 10:30, пишуть Волинські Новини. За інформацією ДБР, на автодорозі між селами Річиця та Підгір’я перекинувся автомобіль, за кермом якого перебував військовослужбовець.

За попередніми даними, водій, рухаючись грунтовою дорогою, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини, внаслідок чого автомобіль перекинувся. Своєю чергою місцеві Telegram-канали з посиланням на свідків пишуть, що автомобіль в'їхав в дерево.

Від отриманих травм водій загинув на місці, а двоє його пасажирів-військовослужбовців з травмами доправлені до лікарні. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху зареєстровано кримінальне провадження ( ч.2 ст.286 КК України).

Орієнтовне місце ДТП

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у грудні 2023 року на трасі Київ-Чоп у селі Сможе на Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легковика Ford Focus на військових номерах та фурах. В результаті загинули четверо людей.