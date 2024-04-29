На Волыни перевернулся автомобиль с военными: есть погибший и травмированные (фото, видео)

В ГБР рассказали подробности

В Ковельском районе Волынской области автомобиль с военными попал в ДТП. Событие произошло в воскресенье, 28 апреля.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, ДТП произошло около 10:30, пишут Волынские Новости. По информации ГБР, на автодороге между селами Ричица и Подгорье перевернулся автомобиль, за рулем которого находился военнослужащий.

По предварительным данным, водитель, двигаясь по грунтовой дороге, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, в результате чего автомобиль опрокинулся. В свою очередь местные Telegram-каналы со ссылкой на свидетелей пишут, что автомобиль въехал в дерево.

От полученных травм водитель погиб на месте, а двое его пассажиров-военнослужащих с травмами доставлены в больницу. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения зарегистрировано уголовное производство (ч.2 ст.286 УК Украины).

Ориентировочное место ДТП

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в декабре 2023 года на трассе Киев-Чоп в селе Сможе на Львовщине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки Ford Focus на военных номерах и фурах. В результате погибли четыре человека.