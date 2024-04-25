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Язик проковтнете: рецепт паельї з куркою

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Ця страва не лише дуже смачна, але й просто готується (зображення створено за допомогою ШІ)
Ця страва не лише дуже смачна, але й просто готується (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Мии поділимось з вами чудовим рецептом паельї з куркою.

Паелья — це не просто страва, це символ іспанської кухні, що вражає своїми яскравими кольорами, ароматами та неймовірним смаком. Її приготування — це справжній ритуал, який об'єднує родину та друзів за одним столом. Також, пропонуємо рецепт пісного плову.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом паельї з куркою, який допоможе вам відтворити смак справжньої Іспанії на своїй кухні.

Паелья по-валенсіанськи

Інгредієнти:

  • 300 г курячого м'яса (філе або стегно)
  • 200 г рису "Бомба"
  • 1 цибулина
  • 2 зубчики часнику
  • 1 червоний перець болгарський
  • 1 зелений перець болгарський
  • 2 помідори
  • 100 г зеленої квасолі
  • 100 г горошку
  • 10 шафранових ниток
  • 1 ч. л. паприки
  • 1 ч. л. солі
  • 1/2 ч. л. чорного меленого перцю
  • 500 мл курячого бульйону
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • 1 лимон

Приготування:

  1. Куряче м'ясо наріжте невеликими шматочками.
  2. Цибулю, часник, перець болгарський та помідори наріжте кубиками.
  3. У пательні з оливковою олією обсмажте куряче м'ясо до золотистого кольору.
  4. Додайте цибулю, часник та перець болгарський. Готуйте протягом 5 хвилин, помішуючи.
  5. Додайте помідори, паприку, сіль та перець. Тушкуйте ще 5 хвилин.
  6. Додайте рис, шафран та курячий бульйон. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь, накрийте кришкою та готуйте протягом 20 хвилин.
  7. За 5 хвилин до готовності додайте зелену квасолю та горошок.
  8. Готову паелью зніміть з вогню, дайте їй настоятися 10 хвилин, потім подавайте до столу, прикрасивши скибочками лимона.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати плов з грибами. Також, пропонуємо рецепт плову з сухофруктами.

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