Язик проковтнете: рецепт паельї з куркою
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Мии поділимось з вами чудовим рецептом паельї з куркою.
Паелья — це не просто страва, це символ іспанської кухні, що вражає своїми яскравими кольорами, ароматами та неймовірним смаком. Її приготування — це справжній ритуал, який об'єднує родину та друзів за одним столом. Також, пропонуємо рецепт пісного плову.
Сьогодні ми поділимося з вами рецептом паельї з куркою, який допоможе вам відтворити смак справжньої Іспанії на своїй кухні.
Паелья по-валенсіанськи
Інгредієнти:
- 300 г курячого м'яса (філе або стегно)
- 200 г рису "Бомба"
- 1 цибулина
- 2 зубчики часнику
- 1 червоний перець болгарський
- 1 зелений перець болгарський
- 2 помідори
- 100 г зеленої квасолі
- 100 г горошку
- 10 шафранових ниток
- 1 ч. л. паприки
- 1 ч. л. солі
- 1/2 ч. л. чорного меленого перцю
- 500 мл курячого бульйону
- 2 ст. л. оливкової олії
- 1 лимон
Приготування:
- Куряче м'ясо наріжте невеликими шматочками.
- Цибулю, часник, перець болгарський та помідори наріжте кубиками.
- У пательні з оливковою олією обсмажте куряче м'ясо до золотистого кольору.
- Додайте цибулю, часник та перець болгарський. Готуйте протягом 5 хвилин, помішуючи.
- Додайте помідори, паприку, сіль та перець. Тушкуйте ще 5 хвилин.
- Додайте рис, шафран та курячий бульйон. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь, накрийте кришкою та готуйте протягом 20 хвилин.
- За 5 хвилин до готовності додайте зелену квасолю та горошок.
- Готову паелью зніміть з вогню, дайте їй настоятися 10 хвилин, потім подавайте до столу, прикрасивши скибочками лимона.
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