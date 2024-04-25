Язик проковтнете: рецепт паельї з куркою

Мии поділимось з вами чудовим рецептом паельї з куркою.

Паелья — це не просто страва, це символ іспанської кухні, що вражає своїми яскравими кольорами, ароматами та неймовірним смаком. Її приготування — це справжній ритуал, який об'єднує родину та друзів за одним столом. Також, пропонуємо рецепт пісного плову.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом паельї з куркою, який допоможе вам відтворити смак справжньої Іспанії на своїй кухні.

Паелья по-валенсіанськи

Інгредієнти:

300 г курячого м'яса (філе або стегно)

200 г рису "Бомба"

1 цибулина

2 зубчики часнику

1 червоний перець болгарський

1 зелений перець болгарський

2 помідори

100 г зеленої квасолі

100 г горошку

10 шафранових ниток

1 ч. л. паприки

1 ч. л. солі

1/2 ч. л. чорного меленого перцю

500 мл курячого бульйону

2 ст. л. оливкової олії

1 лимон

Приготування:

Куряче м'ясо наріжте невеликими шматочками. Цибулю, часник, перець болгарський та помідори наріжте кубиками. У пательні з оливковою олією обсмажте куряче м'ясо до золотистого кольору. Додайте цибулю, часник та перець болгарський. Готуйте протягом 5 хвилин, помішуючи. Додайте помідори, паприку, сіль та перець. Тушкуйте ще 5 хвилин. Додайте рис, шафран та курячий бульйон. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь, накрийте кришкою та готуйте протягом 20 хвилин. За 5 хвилин до готовності додайте зелену квасолю та горошок. Готову паелью зніміть з вогню, дайте їй настоятися 10 хвилин, потім подавайте до столу, прикрасивши скибочками лимона.

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