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Язык проглотите: рецепт паэльи с курицей

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Это блюдо не только вкусное, но и просто готовится (изображение создано с помощью ИИ)
Это блюдо не только вкусное, но и просто готовится (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Мы поделимся с вами прекрасным рецептом паэльи с курицей.

Паэлья – это не просто блюдо, это символ испанской кухни, поражающий своими яркими цветами, ароматами и невероятным вкусом. Ее приготовление – это настоящий ритуал, объединяющий семью и друзей за одним столом. Также, предлагаем рецепт постного плова.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом паэльи с курицей, который поможет вам воспроизвести вкус настоящей Испании на своей кухне.

Паэлья по-валенсиански

Ингредиенты:

  • 300 г куриного мяса (филе или бедро)
  • 200 г риса "Бомба"
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 красный болгарский перец
  • 1 зеленый болгарский перец
  • 2 помидора
  • 100 г зеленой фасоли
  • 100 г горошка
  • 10 шафрановых нитей
  • 1 ч. л. паприки
  • 1 ч. л. соли
  • 1/2 ч. л. черного молотого перца
  • 500 мл куриного бульона
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 лимон

Приготовление:

  1. Куриное мясо нашинкуйте небольшими кусочками.
  2. Лук, чеснок, болгарский перец и помидоры нарежьте кубиками.
  3. В сковороде с оливковым маслом обжарьте куриное мясо до золотистого цвета.
  4. Добавьте лук, чеснок и болгарский перец. Готовьте в течение 5 минут, помешивая.
  5. Добавьте помидоры, паприку, соль и перец. Тушите еще 5 минут.
  6. Добавьте рис, шафран и куриный бульон. Доведите до кипения, затем убавьте огонь, накройте крышкой и готовьте в течение 20 минут.
  7. За 5 минут до готовности добавьте зеленую фасоль и горошек.
  8. Готовую паэлью снимите с огня, дайте ей настояться 10 минут, затем подавайте к столу, украсив ломтиками лимона.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить плов с грибами. Также, предлагаем рецепт плова с сухофруктами.

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