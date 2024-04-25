Язык проглотите: рецепт паэльи с курицей

Мы поделимся с вами прекрасным рецептом паэльи с курицей.

Паэлья – это не просто блюдо, это символ испанской кухни, поражающий своими яркими цветами, ароматами и невероятным вкусом. Ее приготовление – это настоящий ритуал, объединяющий семью и друзей за одним столом. Также, предлагаем рецепт постного плова.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом паэльи с курицей, который поможет вам воспроизвести вкус настоящей Испании на своей кухне.

Паэлья по-валенсиански

Ингредиенты:

300 г куриного мяса (филе или бедро)

200 г риса "Бомба"

1 луковица

2 зубчика чеснока

1 красный болгарский перец

1 зеленый болгарский перец

2 помидора

100 г зеленой фасоли

100 г горошка

10 шафрановых нитей

1 ч. л. паприки

1 ч. л. соли

1/2 ч. л. черного молотого перца

500 мл куриного бульона

2 ст. л. оливкового масла

1 лимон

Приготовление:

Куриное мясо нашинкуйте небольшими кусочками. Лук, чеснок, болгарский перец и помидоры нарежьте кубиками. В сковороде с оливковым маслом обжарьте куриное мясо до золотистого цвета. Добавьте лук, чеснок и болгарский перец. Готовьте в течение 5 минут, помешивая. Добавьте помидоры, паприку, соль и перец. Тушите еще 5 минут. Добавьте рис, шафран и куриный бульон. Доведите до кипения, затем убавьте огонь, накройте крышкой и готовьте в течение 20 минут. За 5 минут до готовности добавьте зеленую фасоль и горошек. Готовую паэлью снимите с огня, дайте ей настояться 10 минут, затем подавайте к столу, украсив ломтиками лимона.

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