Язык проглотите: рецепт паэльи с курицей
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Мы поделимся с вами прекрасным рецептом паэльи с курицей.
Паэлья – это не просто блюдо, это символ испанской кухни, поражающий своими яркими цветами, ароматами и невероятным вкусом. Ее приготовление – это настоящий ритуал, объединяющий семью и друзей за одним столом. Также, предлагаем рецепт постного плова.
Сегодня мы поделимся с вами рецептом паэльи с курицей, который поможет вам воспроизвести вкус настоящей Испании на своей кухне.
Паэлья по-валенсиански
Ингредиенты:
- 300 г куриного мяса (филе или бедро)
- 200 г риса "Бомба"
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 1 красный болгарский перец
- 1 зеленый болгарский перец
- 2 помидора
- 100 г зеленой фасоли
- 100 г горошка
- 10 шафрановых нитей
- 1 ч. л. паприки
- 1 ч. л. соли
- 1/2 ч. л. черного молотого перца
- 500 мл куриного бульона
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 лимон
Приготовление:
- Куриное мясо нашинкуйте небольшими кусочками.
- Лук, чеснок, болгарский перец и помидоры нарежьте кубиками.
- В сковороде с оливковым маслом обжарьте куриное мясо до золотистого цвета.
- Добавьте лук, чеснок и болгарский перец. Готовьте в течение 5 минут, помешивая.
- Добавьте помидоры, паприку, соль и перец. Тушите еще 5 минут.
- Добавьте рис, шафран и куриный бульон. Доведите до кипения, затем убавьте огонь, накройте крышкой и готовьте в течение 20 минут.
- За 5 минут до готовности добавьте зеленую фасоль и горошек.
- Готовую паэлью снимите с огня, дайте ей настояться 10 минут, затем подавайте к столу, украсив ломтиками лимона.
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