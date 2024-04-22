На Київщині мікроавтобус з пасажирами провалився під землю: є загиблі і поранені

Про причини утворення провалля наразі не повідомляють.

На Київщині сталася серйозна ДТП. Внаслідок провалля асфальту поблизу села Олива Іванківської громади загинули і постраждали люди.

Як повідомляється, автобус з пасажирами провалився у провалля. Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Київській області.

У повідомленні пресслужби ДСНС йдеться про те, що аварія сталася сьогодні вранці, коли мікроавтобус віз працівників на роботу у селі Пісківка. На момент ДТП у салоні мікроавтобуса перебувало 9 пасажирів. У результаті деблокації, яку проводять рятувальники, виявили тіла 2 загиблих людей, ще семеро перебувають у важкому стані. Їх госпіталізували до Іванківської та Бородянської лікарень. Наразі поліція встановлює обставини цієї події, а медики борються за життя тих, хто вижив.

Як видно на фото, провалля, яке утворилось, має глибину у кілька метрів. Про причини його утворення наразі не повідомляють, але, ймовірно, причиною цього стало підтоплення дороги, адже останніми днями на Київщині випала велика кількість опадів. У двох районах області були зафіксовані випадки підтоплення.

До робіт з ліквідації наслідків ДТП залучено рятувальників. Поліція проводить розслідування події.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що у Києві вантажівка протаранила АЗС. Водій був п'яним і не мав дозволу на перевезення великогабаритного вантажу.