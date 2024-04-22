В Киевской области микроавтобус с пассажирами провалился под землю: есть погибшие и раненые

О причинах образования пропасти пока не сообщают.

В Киевской области произошло серьезное ДТП. В результате провала асфальта вблизи села Олива Иванковской общины погибли и пострадали люди.

Как сообщается, автобус с пассажирами провалился в пропасть. Об этом сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

В сообщении прессслужбы ГСЧС говорится, что авария произошла сегодня утром, когда микроавтобус вез работников на работу в селе Писковка. На момент ДТП в салоне микроавтобуса находились 9 пассажиров. В результате деблокации, которую проводят спасатели, обнаружили тела 2 погибших, еще семеро находятся в тяжелом состоянии. Их госпитализировали в Иванковскую и Бородянскую больницы. Полиция устанавливает обстоятельства этого события, а медики борются за жизнь выживших.

Как видно на фото, образовавшаяся пропасть имеет глубину в несколько метров. О причинах его образования пока не сообщают, но, вероятно, причиной этого стало подтопление дороги, ведь в последние дни на Киевщине выпало большое количество осадков. В двух районах области были отмечены случаи подтопления.

К работам по ликвидации последствий ДТП привлечены спасатели. Полиция проводит расследование происшествия.

В полиции Киевщины также сообщили, что водитель автомобиля Volkswagen не соблюдал безопасную скорость и не учел дорожную ситуацию. В результате он допустил съезд микроавтобуса в пропасть.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что в Киеве грузовик протаранил АЗС. Водитель был пьян и не имел разрешения на перевозку крупногабаритного груза.