Загадка дівчини з білбордів: хто вона і що з нею сталось?

Уродженка Моршина неодноразово представляла Україну на престижних міжнародних конкурсах краси

Кілька місяців тому в різних куточках Києва з'явилися таємничі білборди. На них — фото молодої дівчини і напис "Назавжди у наших серцях…". Імені нема — лише дати народження та смерті.

Ці лаконічні борди одразу ж стали предметом обговорень і здогадок у соцмережах. Хто ця дівчина? Як вона померла? Чому вирішили увічнити її пам'ять у такий незвичний спосіб?

Як вдалося з'ясувати "Телеграфу", такі білборди стоять не лише у Києві, а й Одесі. А таємничою красунею виявилася 25-річна Наталія Паньків. Певно, таким чином її близькі намагалися привернути увагу до резонансної справи. Однак вони на контакт з журналістами не виходять, тож достеменно невідомо, хто замовив ці рекламні щити.

Уродженка містечка Моршин на Львівщині, Наталія з юних літ вирізнялася вродою. Маючи зріст 176 см та ідеальні параметри, неодноразово представляла Україну на престижних міжнародних конкурсах краси. І саме завдяки їй наша держава змогла посісти чільні місця та здобути низку перемог.

Крім того, вона мала вищу міжнародну фінансову освіту і вільно розмовляла більш аніж п'ятьма мовами. Це давало їй можливості для побудови успішної кар'єри за кордоном, де вона неодноразово отримувала вигідні пропозиції. Однак Наталія обрала жити та працювати в Україні.

Наталя була активною користувачкою соціальних мереж

Дівчина мала майже 52 тисячі підписників в Instagram. Зараз її сторінка чомусь закрита. Трагічна смерть дівчини вразила багатьох, її пам'яті навіть присвятили вірш на YouTube. Знайомі та друзі згадують про неї з теплом і не можуть змиритися з втратою.

Наталія Паньків трагічно загинула в середині жовтня 2023 року в Києві. Її нібито знайшли в непритомному стані з ознаками отруєння у квартирі скандального інстаграм-блогера з Одеси, з яким вона тривалий час товаришувала. Попри зусилля медиків, дівчину врятувати не вдалося. Її тіло було вкрите синцями, а в крові знайшли залишки наркотиків та клофеліну. Водночас експертиза довела, що до того Наталія не вживала заборонені препарати.

Правоохоронні органи начебто почали розслідування, про цю історію тоді написали декілька ЗМІ, а в столиці навіть пройшла акція з вимогою довести справу до кінця. Але з жовтня 2023 року все затихло і досі жодних зрушень у справі не було.

"Телеграф" надіслав запит Слідчому управлінню ГУ Нацполіції у м.Київ, щоб правоохоронці пролили світло на ситуацію. Проте на момент виходу матеріалу відповідь ми ще не отримали.