Загадка девушки с биллбордов: кто она и что с ней произошло?

Уроженка Моршина неоднократно представляла Украину на престижных международных конкурсах красоты

Несколько месяцев назад в разных уголках Киева появились таинственные билборды. На них – фото молодой девушки и надпись "Навсегда в наших сердцах…". Имени нет – только даты рождения и смерти.

Эти лаконичные борды сразу стали предметом обсуждений и догадок в соцсетях. Кто эта девушка? Как она скончалась? Почему решили увековечить ее память таким необычным способом?

Как удалось выяснить " Телеграфу ", такие билборды стоят не только в Киеве, но и в Одессе. А таинственной красавицей оказалась 25-летняя Наталья Панькив. Вероятно, таким образом, ее близкие пытались привлечь внимание к резонансному делу. Однако они на контакт с журналистами не выходят, поэтому неизвестно, кто заказал эти рекламные щиты.

Уроженка городка Моршин на Львовщине, Наталья с юных лет отличалась красотой. Имея рост 176 см и идеальные параметры, не раз представляла Украину на престижных международных конкурсах красоты. И именно благодаря ей наше государство смогло занять главные места и одержать ряд побед.

Кроме того, она имела высшее международное финансовое образование и свободно говорила на более чем пяти языках. Это давало ей возможности для построения успешной карьеры за границей, где она не раз получала выгодные предложения. Однако Наталья выбрала жить и работать в Украине.

Наталья была активным пользователем социальных сетей

У девушки было почти 52 тысячи подписчиков в Instagram. Сейчас ее страница почему-то закрыта. Трагическая смерть девушки поразила многих, ее памяти даже посвятили стихотворение на YouTube. Знакомые и друзья вспоминают о ней с теплом и не могут смириться с потерей.

Наталья Панькив трагически погибла в середине октября 2023 года в Киеве. Ее якобы нашли в бессознательном состоянии с признаками отравления в квартире скандального инстаграм-блогера из Одессы, с которым она долго дружила. Несмотря на усилия медиков, девушку спасти не удалось. Ее тело было покрыто синяками, а в крови обнаружили остатки наркотиков и клофелина. В то же время экспертиза доказала, что до этого Наталья не использовала запрещенные препараты.

Правоохранительные органы вроде бы начали расследование, об этой истории тогда написали несколько СМИ, а в столице даже прошла акция с требованием довести дело до конца. Но с октября 2023 все затихло и до сих пор никаких сдвигов по делу не было.

"Телеграф" направил запрос Следственному управлению ГУ Нацполиции в г. Киев, чтобы правоохранители пролили свет на ситуацию. Однако на момент выхода материала ответа мы еще не получили.