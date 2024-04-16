У Житомирі сміттєвоз спресував людину: вона спала у баку

Чоловік за життя зловживав алкогольними напоями

Правоохоронці у Житомирі розслідують обставини смерті місцевого жителя, якого востаннє бачили сплячому у сміттєвому баку. Попередньо, трагедія сталася після вивантаження сміття з контейнера до спецавтомобілю.

Повідомлення про виявлення тіла без ознак життя надійшло 12 квітня о 18.20. Про це повідомили у поліції Житомирської області.

Медики, які також прибули на виклик, констатували смерть чоловіка. Ним виявився 46-річний городянин.

"Згідно з показами свідків, чоловік за життя зловживав алкогольними напоями та незадовго до події його бачили сплячим у контейнері, прикиданого сміттям. Попередньо, під час вивантаження відходів у кузов сміттєзбирального автомобіля чоловік потрапив під спеціальний прес", — йдеться у повідомленні.

Згідно з висновками експертів, причиною смерті чоловіка стали тупі травми тіла зі здавленням внутрішніх органів.

Слідчі встановлюють обставини події у рамках відкритого кримінального провадження. Попередня кваліфікація – ч. 1 ст. 119 (Вбивство з необережності) КК України. За це передбачено покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

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