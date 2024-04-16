В Житомире мусоровоз спрессовал человека: он спал в баке

Мужчина при жизни злоупотреблял алкогольными напитками

Правоохранители в Житомире расследуют обстоятельства смерти местного жителя, которого в последний раз видели спящим в мусорном баке. Предварительно, трагедия случилась после выгрузки мусора из контейнера в спецавтомобиль.

Сообщение об обнаружении тела без признаков жизни поступило 12 апреля в 18:20. Об этом сообщили в Полиции Житомирской области.

Медики, также прибывшие по вызову, констатировали смерть мужчины. Им оказался 46-летний горожанин.

"Согласно показаниям свидетелей, мужчина при жизни злоупотреблял алкогольными напитками и незадолго до происшествия его видели спящим в контейнере, прикидываемом мусором. Предварительно во время выгрузки отходов в кузов мусороуборочного автомобиля мужчина попал под специальный пресс", — говорится в сообщении.

Согласно выводам экспертов, причиной смерти мужчины стали тупые травмы т тела со сдавлением внутренних органов.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия в рамках открытого уголовного производства. Предварительная квалификация – ч. 1 ст. 119 (Убийство по неосторожности) УК Украины. За это предусмотрено наказание в виде ограничения или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

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