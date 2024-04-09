Відомий у Росії співак знайдений мертвим: він був великим фанатом Путіна та війни

Артисту було 40 років

У центрі Москви було виявлено бездиханне тіло оперного та естрадного співака, учасника проекту "Голос" Євгена Кунгурова, який був прихильником загарбницької політики диктатора Путіна. Є версія про те, що він скоїв самогубство.

За даними Telegram-каналу SHOT, який посилається на власні джерела, увечері 8 квітня до служби порятунку звернулась дружина артиста. Вона заявила, що отримала від чоловіка текстове повідомлення, в якому він погрожував накласти на себе руки у Пресненському районі столиці.

"Кунгуров написав дружині, що його тіло вона "знайде завтра у ванні". Після цього заслужений артист РФ перестав відповідати на дзвінки. Схвильована дружина одразу ж викликала на місце рятувальників і поліцію, співробітники, які прибули, знайшли тіло артиста внизу під вікнами будинку", — йдеться в повідомленні.

Пізніше були опубліковані перші кадри, зняті біля будинку на вулиці Зоологічній в Москві, де під вікнами було знайдено майже оголене тіло Кунгурова.

На місці пригоди продовжують працювати відповідні служби. Обставини цієї події з’ясовуються.

Довідка: Євген Кургуров був солістом Калінінградського музичного театру, соведучий програми "Романтика романсу". Восени 2023 він отримав звання "Заслужений артист Росії". У квітні 2022 року він виступив у шпиталі перед окупантами, які воюють на Донбасі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у квітні в Росії знайшли мертвим генерального директора японської компанії. Він кілька днів не виходив на зв’язок.