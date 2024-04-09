Известный в России певец найден мертвым: он был большим фанатом Путина и войны

Артисту было 40 лет

В центре Москвы было обнаружено бездыханное тело оперного и эстрадного певца, участника проекта "Голос" Евгения Кунгурова, который был сторонников захватнической политики диктатора Путина. Есть версия о том, что он совершил самоубийство.

По данным Telegram-канала SHOT, который ссылается на собственные источники, вечером 8 апреля в службу спасения обратилась супруга артиста. Она заявила, что получила от мужа текстовое сообщение, в котором он угрожал покончить с собой в квартире в Пресненском районе столицы.

"Кунгуров написал жене, что его тело она "найдёт завтра в ванне". После этого заслуженный артист РФ перестал отвечать на звонки. Взволнованная жена сразу же вызвала на место спасателей и полицию, прибывшие сотрудники нашли тело артиста внизу под окнами дома", — говорится в сообщении.

Позже были опубликованы первые кадры, снятые возле дома на Зоологической улице в Москве, где под окнами было найдено почти обнаженное тело Кунгурова.

На месте происшествия продолжают работать соответствующие службы. Обстоятельства данного происшествия выясняются.

Справка: Евгений Кургуров был солистом Калининградского музыкального театра, соведущий программы "Романтика романса". Осенью 2023 года он получил звание "Заслуженный артист России". В апреле 2022 года он выступил в госпитале перед оккупантами, которые воюют на Донбассе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в апреле в России нашли мертвым генерального директора японской компании. Он несколько дней не выходил на связь.