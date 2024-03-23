"Признается и в работе на Украине, и в убийстве Кеннеди": лидеры мнений отреагировали на жестокое видео с отрезанием уха террористу в РФ

Во время допроса мужчине "напоминают", что у него осталось одно ухо

В сети активно распространяется видео, на котором мужчину, которого называют пленным российским террористом, отрезали ухо и заставили его съесть. Событие уже успели прокомментировать лидеры мнений и общественно-политические деятели.

Их реакции собрал "Телеграф ". Среди общего шока есть и мнение о том, что при совершении такой жестокости человек признается во что бы то ни стало, особенно, если слышит сопутствующие угрозы.

Во втором видео, которое также начало распространяться по сети, во время допроса мужчине "напоминают", что у него осталось одно ухо.

Внимание! Видео-контент содержит кадры жестокости, которые лучше не смотреть людям с уязвимой психикой.

На видео четко виден момент с отрезанием уха и то, как мужчине запихивают его в рот и заталкивают глубоко в глотку, сопровождая "процесс" избиением. Кровь обильно стекает по его лицу. А в сопутствующем видео с допросом видно, что у мужчины забинтовали травмированное ухо. На лице очевидны следы избиения.

Мужчина, которому отрезали ухо, в видео признается, что плохо разговаривает и понимает русский.

Реакция лидеров мнений и общественно-политических деятелей

Политический деятель Борислав Береза подчеркнул, что россияне сделали все, чтобы мужчина признался.

"Что надо сделать, чтобы подозреваемый признался во всем и даже взял на себя то, что не делал? В России для этого подвергают пыткам и снимают это на видео. Не удивительно, что после такого задержанный признал свою вину. Еще слухи и они бы его раскололи, что это он Советский Союз развалил и убил Кеннеди. Всех Кеннеди. И Линкольна тоже. Вместе с Эрикой", — говорится в сообщении.

Украинский журналист и блогер Денис Казанский поделился схожим мнением: "Российский военный Егор Гузенко в своем канале Тринадцатый опубликовал видео, на котором российские военные отрезают ухо мужчине, похожему на пленного террориста, а затем заставляют съесть. На видео допроса одного из пойманных таджиков также говорится, что у него осталось одно ухо. Другое замотано бинтом. В общем методы понятны. Ну, здесь можно не сомневаться, что они признаются и в работе на Украине, и лично на Буданове. Хорошо, что Гузенко не убили тогда. Очень полезный идиот".

Политтехнолог Алексей Голобуцкий заметил: "При "задержании террориста" российские спецназовцы на камеру ему уже связанному отрезали ухо и заставили жевать. И чем они друг от друга отличаются?"

Украинский общественный деятель и бывший нардеп Антон Геращенко также не остался в стороне: "Шок-контент: в сети публикуют видео, где задержанному террористу якобы отрезают ухо, а затем заставляют его съесть. Есть еще одна версия происходящего на видео – ухо мужчине прострелили. В любом случае это что? Новые методы работы российских силовиков? Так ли это проводят задержание их белорусских коллег?"

Ранее "Телеграф" писал, что в Соединенных Штатах утверждают, что за атакой на концертный зал "Крокус Сити Холл" действительно стоит одно из подразделений террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) — так называемый "Вилаят Хорасан" (ИГИЛ- К). Последние два года представители "Хорасана" сделали критику и угрозы в адрес России главной темой пропаганды.