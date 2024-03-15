Тіла прямо на вулицях: з’явилися відео наслідків ракетної атаки по Одесі

На вулицях міста відбувається справжнє пекло

Внаслідок ракетного удару по Одесі в місті є загиблі та постраждалі. У мережі з’являються страшні кадри наслідків атаки.

Відповідне відео опублікували Костянтин та Влада Ліберови. На кадрах видно, що тіла загиблих після цієї страшної події лежать просто посеред вулиці.

Наразі відомо щонайменше про двох загиблих та десятки постраждалих. Загиблими є фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце події.

Увага! Відео не для людей зі слабкими нервами.

Тим часом у пресслужбі ДСНС Одеської області повідомили, що внаслідок російського ракетного удару по місту було пошкоджено цивільну інфраструктуру. На місці прильоту виникла пожежа. Незабаром рятувальники прибули до місця події.

"Під час робіт ворог повторно завдав ракетного удару, внаслідок якого загинув рятувальник. За попередньою інформацією, травмовано 20 осіб, з яких 5 – співробітники ДСНС. Усім постраждалим надається необхідна допомога", — йдеться у повідомленні.

Також було пошкоджено 10 приватних будинків, станцію технічного обслуговування, газопровід низького тиску та 2 пожежно-рятувальні автомобілі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вдень 15 березня російські окупанти здійснили ракетні удари по Одесі. Після оголошення повітряної тривоги у місті пролунав вибух. Згодом стало відомо, що загарбники атакували курортний район. У соціальних мережах повідомляють, що внаслідок події постраждали близько 35 людей. Тим часом голова Одеської державної адміністрації Олег Кіпер повідомив двох загиблих.