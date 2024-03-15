Тела прямо на улицах: появились видео последствий ракетной атаки по Одессе

На улицах города происходит настоящий ад

В результате ракетного удара по Одессе в городе есть погибшие и пострадавшие. В сети появляются ужасные кадры последствий атаки.

Соответствующее видео опубликовали Константин и Влада Либеровы. На кадрах видно, что тела погибших после этого страшного происшествия лежат прямо посреди улицы.

В настоящее время известно по меньшей мере о двух погибших и десятках пострадавших. Погибшими являются фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые после первого взрыва приехали оказывать помощь на место происшествия.

Внимание! Видео не для слабонервных.

Тем временем в пресс-службе ГСЧС Одесской области сообщили, что в результате российского ракетного удара по городу была повреждена гражданская инфраструктура. На месте прилета возник пожар. Вскоре спасатели прибыли к месту происшествия.

"Во время работ враг повторно нанес ракетный удар, в результате которого погиб спасатель. По предварительной информации, травмированы 20 человек, из которых 5 – сотрудники ГСЧС. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", — говорится в сообщении.

Также были повреждены 10 частных домов, станция технического обслуживания, газопровод низкого давления и 2 пожарно-спасательных автомобиля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что днем 15 марта российские оккупанты совершили ракетные удары по Одессе. После объявления воздушной тревоги в городе раздался взрыв. Позже стало известно, что захватчики атаковали курортный район. В социальных сетях сообщают, что в результате происшествия пострадали около 35 человек. Тем временем глава Одесской государственной администрации Олег Кипер сообщил о двух погибших.