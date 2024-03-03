В Одесі невблаганно зростає кількість загиблих від удару по житловому будинку: рятувальники знаходять тіла жертв (відео)

Рятувальники проводять роботи з деблокації

В Одесі продовжує зростати кількість жертв російського терористичного удару, який стався 2 березня. Через добу після трагедії з-під завалів продовжують діставати тіла людей.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС. За її даними, вранці 3 лютого рятувальники виявили бездиханне тіло жінки. Це вже дев’ята жертва терористичної атаки.

"На місці російського удару по багатоповерхівці під завалами виявлено тіло дев’ятої загиблої людини", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники проводять роботи з деблокації.

Оновлено: Поряд із тілом жінки виявлено тіло ще одного загиблого немовляти.

" Попередньо, дитині немає й рочку…", — повідомляє обласна адміністрація.

Нагадаємо, що внаслідок атаки було частково зруйновано багатоквартирний житловий будинок. Серед загиблих є двоє малолітніх дітей (одному було 4 місяці). Крім великої кількості загиблих, відомо також про велику кількість поранених. Серед них: вагітна жінка та дитина.

Раніше "Телеграф" писав, що 22 лютого російські терористи також атакували Одесу ударними безпілотниками та ракетами, запущеними групою стратегічних літаків Ту-22М3 з акваторії Чорного моря. У місті було чути сильні вибухи після оголошення повітряної тривоги.