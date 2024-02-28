"Хочеш жити - йди за пташкою": український дрон захопив росіянина в полон: відео, як із фільму про майбутнє

Росіянина осяяло, що це не його війна

Українські війська провели цілу невелику спецоперацію зі взяття в полон противника. Для цього наші воїни використовували дрон.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ. Його пресслужба опублікувала відео від бійців 10-ї гірсько-штурмової бригади. На ньому видно, як український дрон узяв у полон окупанта, котрий після смерті його товариша різко передумав воювати проти України і вирішив здатися. Для цього оператор квадрокоптера скинув росіянину записку та вивів до позицій українських захисників.

"Черговий окупант здається дрону в полон. Ймовірно, після загибелі іншого росіянина цього раптом осяяло, що це не його війна. Ми захищаємо власні сім’ї, власні будинки і так чи інакше знешкодимо кожного загарбника", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські війська за допомогою дрону зафіксували НЛО над зоною бойових дій. Представник DJI, коментуючи те, що сталося, заявив, що його фірма не може пояснити, що саме було зафіксовано.