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"Хочешь жить - иди за птичкой": украинский дрон захватил россиянина в плен: видео, как из фильма о будущем

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
dronecenter.ua Новость обновлена 28 февраля 2024, 16:14

Россиянина осенило, что это не его война

Украинские войска провели целую небольшую спецоперацию по взятию в плен противника. Для этого наши воины использовали дрон.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ. Его пресс-служба опубликовала видео от бойцов 10-й горно-штурмовой бригады. На нем видно, как украинский дрон взял в плен оккупанта, который после смерти его товарища резко передумал воевать против Украины и решил сдаться. Для этого оператор квадрокоптера сбросил россиянину записку и вывел к позициям украинских защитников.

"Очередной оккупант сдается дрону в плен. Вероятно, после гибели другого россиянина этого вдруг осенило, что это не его война. Мы защищаем собственные семьи, собственные дома, и так или иначе обезвредим каждого захватчика", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские войска с помощью дрона зафиксировали НЛО над зоной боевых действий. Представитель DJI, комментируя произошедшее, заявил, что его фирма не может объяснить, что именно было зафиксировано.

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#Украина #Война #Видео #Дрон