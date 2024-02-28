"Хочешь жить - иди за птичкой": украинский дрон захватил россиянина в плен: видео, как из фильма о будущем

Россиянина осенило, что это не его война

Украинские войска провели целую небольшую спецоперацию по взятию в плен противника. Для этого наши воины использовали дрон.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ. Его пресс-служба опубликовала видео от бойцов 10-й горно-штурмовой бригады. На нем видно, как украинский дрон взял в плен оккупанта, который после смерти его товарища резко передумал воевать против Украины и решил сдаться. Для этого оператор квадрокоптера сбросил россиянину записку и вывел к позициям украинских защитников.

"Очередной оккупант сдается дрону в плен. Вероятно, после гибели другого россиянина этого вдруг осенило, что это не его война. Мы защищаем собственные семьи, собственные дома, и так или иначе обезвредим каждого захватчика", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские войска с помощью дрона зафиксировали НЛО над зоной боевых действий. Представитель DJI, комментируя произошедшее, заявил, что его фирма не может объяснить, что именно было зафиксировано.