Не щадили навіть дівчат: у Криму бойовики ПВК жорстоко побили відвідувачів кафе (відео)

У деяких серйозні травми

Росіяни продовжують вчиняти безчинства на захоплених територіях України. У тимчасово окупованому Криму група бойовиків жорстоко побила мирних жителів.

Про це повідомляє РосЗМІ. За їхніми даними, інцидент стався у селищі Чорноморське. Там в одному з місцевих кафе під час святкування "Дня захисника Вітчизни" п’яні військові з 81-ої добровольчої бригади (ПВК "Медведь") розпочали конфлікт з іншими відвідувачами, які спокійно відпочивали.

За словами однієї з очевидиць, терористи прийшли до закладу вже збудженими і їм щось не сподобалося.

"Хтось щось їм сказав, вони вирішили викликати підкріплення — ПВК "Медведи", яка зараз у всіх на слуху, вони були в масках. Якщо подивитися по всіх камерах, така подія вже відбувалася не один раз, просто ніхто не хотів це розголосу надавати", — розповідає вона.

У результаті двоє окупантів викликали своє підкріплення та разом із ним почали бити мирних жителів. Озброєні автоматами та палицями вони не щадили ні чоловіків, ні жінок.

"Персонал закладу не намагався зупинити бійку, бо там усі були з автоматами. Намагався зупинити цей конфлікт брат мого хлопця, якого почали бити з ноги", — сказала вона.

Як видно на одному з відео, одному з постраждалих пробили голову палицею, на іншому стрибали, а ще один чоловік отримав автоматну чергу біля вуха.

Інша очевидиця розповідає:

"Мій коханий чоловік у тяжкому стані в лікарні... У мене серце кров’ю обливається від звірства", — каже вона.

Місцеві кажуть, що у Чорноморському "покривають" військових, бо ті лякають місцевих мешканців. За їхніми словами, бійці "Медведей" просили видалити відеоролик бійки у кафе — хотіли розібратися самостійно. Проте, за даними роспропаганди, місцеві правоохоронці нібито порушили кримінальну справу.

Увага! На кадрах знято сцени насильства — 18+.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни розстріляли українських бійців біля Роботино.