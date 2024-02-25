Не щадили даже девушек: в Крыму боевики ЧВК жестоко избили посетителей кафе (видео)

У некоторых серьезные травмы

Россияне продолжают бесчинствовать на захваченных территориях Украины. Во временно оккупированном Крыму группа боевиков жестоко избила мирных жителей.

Об этом сообщает росСМИ. По их данным, инцидент произошел в поселке Черноморское. Там в одном из местных кафе во время празднования "Дня защитника Отечества" пьяные военные из 81-ый добровольческой бригады (ЧВК "Медведь") затеяли конфликт с другими посетителями, которые спокойно отдыхали.

По словам одной из очевидиц, террористы пришли в заведение перевозбужденные, им что-то не понравилось.

"Кто-то что-то им сказал, они решили, естественно, вызвать подкрепление — ЧВК "Медведи", которая сейчас у всех на слуху, они были в масках. Если посмотреть по всем камерам, такое происшествие уже происходило не один раз, просто никто не хотел это огласке предавать", — рассказывает она.

В итоге двое оккупантов вызвали свое подкрепление и вместе с ним начали избивать мирных жителей. Вооруженные автоматами и дубинками они не щадили ни мужчин, ни женщин.

"Персонал заведения не пытался остановить драку, так как там все были с автоматами. Пытался остановить данный конфликт брат моего молодого человека, которого начали бить с ноги", — сказала она.

Как видно на одном из видео, одному из пострадавших пробили голову дубинкой, на другом прыгали, а еще один мужчина получил автоматную очередь у уха.

Другая очевидица рассказывает:

"Мой любимый человек в тяжелом состоянии в больнице… У меня сердце кровью обливается от зверства", — говорит она.

Местные говорят, что в Черноморском "покрывают" военных, так как те пугают местных жителей. По их словам, бойцы "Медведей" просили удалить видеоролик драки в кафе — хотели разобраться самостоятельно. Однако, по данным роспропаганды, местные правоохранители якобы уже возбудили уголовное дело.

Внимание! На кадрах запечатлены сцены насилия — 18+.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне расстреляли украинских бойцов возле Работино.