У Києві п'яний водій влетів у припарковане авто: є постраждалі (фото)

На місці аварії працювали медики та правоохоронці

В одному з районів столиці сталася серйозна ДТП. Внаслідок зіткнення двох легковиків постраждав водій та пасажир, а транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження.

Винуватець аварії перебував у стані алкогольного сп’яніння. Про подробиці ДТП розповіли у прес-службі Поліції Києва.

Так, у Києві водій автомобіля "ВАЗ" не впорався з керуванням, злетів із проїжджої частини та на швидкості врізався у припаркований автомобіль Volvo. Внаслідок зіткнення постраждали вітчізняного легковика та його пасажир — вони отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

Варто зазначити, що обидва транспортні засоби виявилися дуже пошкодженими.

Винуватець аварії був п’яний

Патрульні, які прибули на виклик, попередньо встановили, що винуватець аварії перебував у стані алкогольного сп’яніння. Крім цього, виявилося, що водій "ВАЗу" їздив узимку на літній гумі, що не відповідає вимогам державних стандартів.

Причини та обставини аварії належить встановити правоохоронцям. За цим фактом розпочато розслідування.

Винуватець аварії їздив на літній гумі

У зв’язку з подією патрульні поліцейські в черговий раз звернулися до автовласників з проханням бути відповідальними на дорогах.

"Водіть свідомо: не сідайте за кермо у нетверезому стані, дотримуйтесь правил дорожнього руху і слідкуйте за належним технічним станом своїх транспортних засобів", - наголосили правоохоронці.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві Mustang на великій швидкості протаранив авто з дитиною у салоні. Внаслідок зіткнення постраждали п’ятеро людей — деяких із них рятувальникам довелося буквально вирізати з покарежених автомобілів.