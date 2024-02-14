На Київщині під кригу провалилася дитина: тіло виявили лише через добу (фото)

Наразі триває розслідування обставин трагедії

У середу, 14 лютого, у ставку, розташованому на території села Маслівка Київської області, водолази знайшли бездиханне тіло 11-річного хлопчика. Як виявилося, дитина провалилася під кригу ще у вівторок, 13 лютого, і її пошуки тривали протягом доби.

Причини та обставини трагедії наразі встановлюють слідчі. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Київщини.

Відомо, що 11-річний хлопчик разом із своєю 10-річною сестрою повертався від бабусі. Діти, які залишилися без нагляду дорослих, вирішили прогулятися по кризі, яка скувала місцевий ставок.

Якоїсь миті тонкий лід тріснув під ногами хлопчика і дитина опинилась у крижаній воді. На місце події були викликані рятувальники, медики та правоохоронці.

Пошуки тривали понад добу

Пошуки дитини тривали понад добу і завершилися лише в середу, 14 лютого. На жаль, хлопчик загинув, і його бездиханне тіло вдалося виявити рятувальникам у водах ставка.

Правоохоронці Київщини продовжують перевірку всіх обставин інциденту. Наразі триває розслідування по цій справі.

Трагедія сталася на території Масловки

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Оболонському районі столиці чоловік провалився під лід та його просто дивом вдалося врятувати. Свідки події викликали рятувальників та медиків, які оперативно прибули на місце НП.