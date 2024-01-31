Під Дніпром виявили мертвою дівчинку, яка зникла два дні тому: подробиці та фото

Вона жила у Дніпрі

У передмісті Дніпра, Придніпровську, знайшли тіло 12-річної дівчинки. За попередньою інформацією, це — Марія Біланова, яка пішла з дому у Самарському районі Дніпра 29 січня і з того часу зв’язку з нею не було.

Про розшук дівчинки 30 січня повідомила поліція області. Telegram-канал "Дніпро Оперативний" пише, що 12-річну дівчинку, тіло якої знайшли біля тепломагістралі у Придніпровську – вбили.

Марія Біланова

На тілі дитини виявили ножові поранення. Місце, де знайшли тіло, оточили поліцейські, тривають слідчі дії.

Для пошуку ймовірних злочинців було залучено кримінальну поліцію, мобільну криміналістичну лабораторію та кінологи з собаками. Також на місці злочину працює керівництво поліції області, зокрема, начальник ГУНП Олександр Ганжа.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" міста Києва провели унікальну операцію. Дев’ятимісячній пацієнтці трансплантували печінку та провели корекцію вади серця. Такий варіант трансплантації виконувався в Україні вперше.