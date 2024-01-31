Под Днепром обнаружили мертвой пропавшую два дня назад девочку: подробности и фото

Девочка жила в Днепре

В пригороде Днепра, Приднепровске, обнаружили тело 12-летней девочки. По предварительной информации, это — Мария Биланова, которая ушла из дому в Самарском районе Днепра 29 января и с тех пор связи с ней не было.

О розыске девочки 30 января сообщила полиция области. Telegram-канал "Днепр Оперативный" пишет, что 12-летнюю девочку, тело которой нашли около тепломагистрали в Приднепровске – убили.

Мария Биланова

На теле ребенка обнаружили ножевые ранения. Место, где нашли тело, оцепили полицейские, продолжаются следственные действия.

Для поиска вероятных преступников были привлечены криминальная полиция, мобильная криминалистическая лаборатория и кинологи с собаками. Также на месте преступления работает руководство полиции области, в частности начальник ГУНП Александр Ганжа.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в национальной детской специализированной больнице "Охматдит" города Киева провели уникальную операцию. Девятимесячной пациентке трансплантировали печень и провели коррекцию порока сердца. Такой вариант трансплантации выполнялся в Украине впервые.