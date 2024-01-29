"Згорів" від температури за три дні: в Одесі сталася жахлива трагедія з 8-річним хлопчиком

Мати викликала швидку занадто пізно

29 січня в лікарні Одеси у важкому стані помер 8-річний хлопчик. До медиків його доставили із Березівського району.

За інформацією Головного управління Нацполіції Одеської області, повідомлення від лікарів про стан клінічної смерті хлопчика надійшло до поліції 28 січня ввечері. Попри негайну медичну допомогу, дитина померла менш ніж за годину.

Мати хлопчика повідомила, у її сина три дні була висока температура, яку збивали медикаментозно. Коли у хлопчика почалися судоми, 27-річна мати викликала швидку, проте було вже пізно.

Слідчі оглянули тіло дитини, ознак насильницької смерті не виявили. Наразі розглядається питання щодо включення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України (з позначкою природна смерть). За статтею передбачено позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. Поки що поліція нікому не висунула звинувачень.

"Причина смерті дитини буде встановлена за результатами судово-медичної експертизи", — додали у поліції.

Раніше "Телеграф" писав, у Львові помер 5-річний хлопчик, який впав у кому після візиту до стоматолога. Хлопчик більше ніж місяць був у комі.