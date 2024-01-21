Трупи розкидані по вулиці: Донецьк серйозно обстріляли (відео та фото)

Приліт зафіксовано у Кіровському районі міста

Вдень 21 січня у тимчасово окупованому Донецьку знову пролунали вибухи. Внаслідок удару є багато загиблих серед цивільних.

Про це повідомляють місцеві інтернет-пабліки. За їхніми даними, приліт зафіксовано у Кіровському районі міста (мікрорайон Текстильник).

Момент обстрілу потрапив на камери очевидців. Що саме було його ціллю — поки що невідомо, але місцева псевдовлада вже, як і завжди, звинувачує у всьому Україну. Втім, заяви окупантів щодо причетності наших захисників не мають жодних підтверджень, до того ж українські військовослужбовці не б’ють по житловими будинками, це візитна картка російської армії.

Тим часом у мережі з’являється все більше відео з жахливими наслідками обстрілу. На них видно безліч трупів цивільних. Вони зараз лежать просто посеред вулиці. Тільки за попередніми даними, внаслідок удару по Текстильнику загинули 13 людей. Кількість поранених наразі невідома.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що окупанти атакували бригаду водоканалу та житлові будинки у Херсоні.