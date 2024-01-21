Трупы разбросаны по улице: Донецк серьезно обстреляли (видео и фото)

Прилет зафиксирован в Кировском районе города

Днем 21 января во временно оккупированном Донецке вновь прогремели взрывы. В результате удара есть много погибших среди гражданских.

Об этом сообщают местные интернет-паблики. По их данным, прилет зафиксирован в Кировском районе города (микрорайон Текстильщик).

Момент обстрела попал на камеры очевидцев. Что именно было его целью — пока неизвестно, но местные псевдовласти уже, как и всегда, винят во всем Украину. Впрочем, заявления оккупантов насчет причастности наших защитников не имеют никаких подтверждений, к тому же украинские военнослужащие не бьют по жилым домам, это — визитная карточка российской армии.

Тем временем в сети появляется все больше видео с ужасающими последствиями обстрела. На них видно множество трупов гражданских. Они прямо сейчас лежат просто посреди улицы. Только по предварительным данным, в результате удара по Текстильщику погибли 15 человек. Количество раненых пока неизвестно. Учитывая такие потери, в сети уже успели подметить, что это примерно столько, сколько погибло на Донбассе гражданских за весь 2021 год.

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Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты атаковали бригаду водоканала и жилые дома в Херсоне.