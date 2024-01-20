У Києві авто влетіло в маршрутку на зупинці: є загиблий (фото)

На місці аварії працювали усі екстрені служби столиці

У суботу, 20 січня, у Святошинському районі Києва сталася смертельна ДТП — на зупинці громадського транспорту водій Toyota Venza збив людину та врізався у маршрутку з пасажирами. Внаслідок аварії одна людина померла і ще кілька отримали травми.

На місці працювали медики, правоохоронці та рятувальники. Про це повідомляють київські Телеграм-канали.

Так, на Великій окружній дорозі (у бік Жулян) водій автомобіля Toyota Venza не впорався з керуванням і на великій швидкості врізався у маршрутку №777, яка під’їхала до зупинки громадського транспорту "Електронмаш".

Внаслідок події один пішохід отримав травми несумісні з життям і помер на місці аварії.

Фото з місця аварії

У ДТП загинув пішохід

Варто зазначити, що удар був настільки сильним, що передня частина Toyota перетворилася на купу металу, а задня частина маршрутки зазнала серйозних механічних пошкоджень.

За попередніми даними, водій та пасажир Toyota отримали несуттєві травми.

Наслідки аварії

Наслідки аварії

На місці аварії працювали правоохоронці, які мають встановити причини та обставини ДТП. За цим фактом буде проведено розслідування.

Аварія сталася на Кільцевій дорозі у бік Жулян

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Києві сталася серйозна ДТП, внаслідок якої рятувальникам довелося діставати людей з понівечених автівок. Внаслідок зіткнення транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження та зупинилися посередині проїжджої частини.