В Киеве авто влетело в маршрутку на остановке: есть погибший (фото)
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На месте аварии работали все экстренные службы столицы
В субботу, 20 января, в Святошинском районе Киева произошло смертельное ДТП — на остановке общественного транспорта водитель Toyota Venza сбил человека и врезался в маршрутку с пассажирами. В результате аварии один человек скончался и еще несколько получили травмы.
На месте работали медики, правоохранители и спасатели. Об этом сообщают киевские Телеграм-каналы.
Так, на Большой окружной дороге (в сторону Жулян) водитель автомобиля Toyota Venza не справился с управлением и на большой скорости врезался в маршрутку №777, которая в этот момент подъехала к остановке общественного транспорта "Электронмаш".
В результате произошедшего один пешеход получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте аварии, а пассажир Toyota біл травмирова — его госпитализировали.
Стоит отметить, что удар был настолько сильным, что передняя часть Toyota превратилась в груду металла, а задняя часть маршрутки получила серьезные механические повреждения.
По предварительной информации, водитель автомобиля "Тойота", 1994 года рождения, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем "Мерседес" и автобусом, который находился возле остановки общественного транспорта.
Водитель "Тойоты" был задержан. По данному факту начато уголовное производство. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве произошло серьезное ДТП в результате которого спасателям пришлось доставать людей из покареженных машин. В результате столкновения транспортные средства получили значительные механические повреждения и остановились посередине проезжей части.