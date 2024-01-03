В Ірані підірвали процесію пам'яті генерала, ліквідованого США: загиблих більше сотні (відео)

Генерала вбили чотири роки тому

У середу, 3 січня, в іранському місті Керман пролунали вибухи поряд з цвинтарем, де похований генерал Касем Сулеймані, який командував елітним спецпідрозділом "Аль-Кудс" у складі Корпусу вартових Ісламської революції та був убитий в Іраку внаслідок високоточного авіаудару США чотири роки тому. На пам’ятну церемонію зібралося багато людей, повідомляється про велику кількість жертв.

Спочатку Аl Аrabiya повідомила про загибель 20 людей. Однак, за останньою інформацією, жертвами вибуху стали 103 людини, ще 141 отримали поранення. За словами співрозмовника видання, іранського чиновника, трапився теракт.

Сулеймані, який понад два десятиліття очолював Сили "Кудс", закордонний оперативний підрозділ Корпусу вартових ісламської революції (КСІР), був убитий внаслідок авіаудару США в Іраку в січні 2020 року. Пентагон тоді підтвердив, що Сулеймані було вбито за наказом президента США Дональда Трампа. Там наголосили, що удар був спрямований на запобігання подальшим нападам з боку Ірану.

Авіаудар по Сулеймані був завданий через кілька днів після спроби протестувальників у Багдаді взяти штурмом американське посольство. У Вашингтоні заявили, що напад на дипмісію було здійснено за розпорядженням генерала Сулеймані. За інформацією американських військових, Касем Сулеймані та його спецпідрозділ несуть відповідальність за загибель сотень та поранення тисяч американських військових, а також військовослужбовців міжнародної коаліції, пише ВВС.

Сулеймані керував спецпідрозділом "Аль-Кудс" та здійснював операції за межами Ірану. Він надавав військову допомогу угрупованням ХАМАС та "Хезболла", а також президенту Сирії Башару Асаду.

Цікаво, що на церемонії прощання з Касемом Сулеймані також загинули люди. Тоді утворилася така тиснява через велику кількість присутніх, що близько 50 людей загинули та понад 200 постраждали. Його похорон перенесли на інший день.

Як повідомляв "Телеграф", передмісті Бейрута Даахе (Ліван), яке контролюється угрупуванням "Хезболла", прогримів потужний вибух, під час якого загинув заступник голови політбюро ХАМАС Салех аль-Арурі. Після його загибелі ХАМАС оголосив про заморожування переговорів з Ізраїлем.