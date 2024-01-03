Поплив на рибалку з друзями та не повернувся: у Києві трагічно загинув чоловік (фото)

Обставини трагедії встановлюватимуть правоохоронці

Вранці у середу, 3 грудня, у Деснянському районі Києва на території затоки "Доманя" сталася трагедія на воді — тут потонув чоловік. Так, компанія вирушила на човні ловити рибу, але плавзасіб раптово почав йти на дно.

Двом чоловік пощастило самостійно дістатися берега, а ось їхній товариш, на жаль, зник під водою. Про це повідомили у прес-службі ДСГС України у Києві.

Відомо, що троє чоловіків вирішили порибалити на території затоки "Доманя". Вони взяли човен і вийшли на воду. У якийсь момент їхній плавзасіб почав наповнюватися водою і тонути.

Трагедія сталася на території затоки "Доманя"

Двоє чоловіків змогли дістатися до берега самостійно, але один рибалка зник з поля зору — нажаль, він потонув. На місце події викликали рятувальників.

Водолазам вдалося виявити тіло чоловіка за 60 метрів від берега на глибині близько 9 метрів. За допомогою спеціального спорядження потопельника дістали з води та передали його правоохоронним органам.

Мето трагедії

Причини та обставини трагедії належить встановити слідству. За цим фактом буде проведено розслідування.

Трагедія сталася на території затоки "Доманя"

Для довідки: Затока "Доманя" утворилася у 1980-х роках, коли йшло намивання житлового масиву Троєщина. Біля Десенки було невелике озерце, з’єднане з нею протокою.

В результаті роботи земснарядів утворився кар’єр із глибинами до 30 м та розміром не менше 30 гектарів. Вода тут прозора, а дно можна переглянути на глибину до 5 метрів.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві водій сів у палаючу машину, щоб уберегти сусідні (відео). Справа в тому, що його машину було припарковано поруч із сусідськими, через що існував ризик загоряння інших транспортних засобів. На відео видно, що чоловік просто сідає у свою машину і їде якнайдалі.

Пізніше журналістам вдалося знайти героя і розпитати його про те, як він ухвалив це сміливе рішення. Киянин розповів на відео, як і чому він їхав машиною, що горіла.