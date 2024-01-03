Поплыл на рыбалку с друзьями и не вернулся: в Киеве трагически погиб мужчина (фото)

Обстоятельства трагедии будут устанавливать правоохранители

Утром в среду, 3 декабря, в Деснянском районе Киева на территории залива "Доманя" произошла трагедия на воде — здесь утонул мужчина. Так, компания отправилась на лодке ловить рыбу, однако плавсредство внезапно начало идти ко дну.

Двоим мужчина посчастливилось самостоятельно добраться до берега, а вот их товарищ, к сожалению, скрылся под водой. Об этом сообщили в пресс-службе ГСГС Украины в Киеве.

Известно, что трое мужчин решили порыбачить на территории залива "Доманя". Они взяли лодку и вышли на воду. В какой-то момент их плавсредство начало наполняться водой и тонуть.

Трагедия произошла на территории залива "Доманя"

Двое мужчин смогли добраться до берега самостоятельно, но один рыбак пропал из поля зрения. На место происшествия вызвали спасателей.

Водолазам удалось обнаружить тело мужчины в 60 метрах от берега на глубине около 9 метров. При помощи специального снаряжения утопленника достали из воды и передали его правоохранительным органам.

Мето трагедии

Причины и обстоятельства трагедии предстоит установить следствию. По данному факту будет проведено расследование.

Трагедия произошла на территории залива "Доманя"

Для справки: Залив "Доманя" образовался в 1980-х годах, когда шла намывка жилмассива Троещина. Возле Десенки было небольшое озерцо, соединенное с ней протокой.

В результате работы земснарядов образовался карьер с глубинами до 30 м и размером не менее 30 гектар. Вода здесь прозрачная, а дно можно просмотреть на глубину до 5 метров.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве водитель сел в горящую машину, чтобы уберечь соседние (видео). Дело в том, что его машина была припаркована рядом с соседскими, из-за чего существовал риск возгорания других транспортных средств. На видео видно, что мужчина просто садится в свою машину и уезжает как можно дальше.

Позже журналистам удалось найти героя и расспросить его о том, как он принял это смелое решение. Киевлянин рассказал на видео, как и почему он ехал горящей машиной.