Встигла лише сховати дитину: у Харкові під обстріл потрапила відомий волонтер (фото)

Внаслідок пригоди було знищено волонтерський бус

Під час масованого ракетного обстрілу по Україні постраждало житло волонтера та радника голови Харківської облради Наталії Попової. На щастя, вона та її дитина залишилися цілими.

Про це у вівторок, 2 січня, Попова розповіла на своїй сторінці у Facebook. Дівчина розповіла, що отримала поранення обличчя та ніг.

"Ми живі. Малого встигла сховати. Хочу подякувати екстренці за швидке прибуття до допомогу. Склом порізало обличчя та вийняли скло з ніг. Від госпіталізації відмовились", — сказала вона.

Водночас Наталя повідомила, що під час обстрілу було знищено волонтерський бус. Вона уточнила, що тепер проситиме про допомогу, оскільки їздити більше нема на чому. Крім того, у волонтера практично не лишилося речей.

"Ми втратили все. Волонтерського бусу який пережив все, також більше нема. 30 метрів до воронки. Наш ворог як і завжди безжальний і б’є по дітям. Ненавидіти сильніше вже неможливо", — наголосила вона.

На опублікованих фотографіях Наталя показала свою дитину, яка змушена ховатися у ванній від обстрілів. Також на кадрах і сама волонтерка під час надання їй медичної допомоги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ході ранкової атаки численні вибухи лунали також у Києві. Було встановлено, що 16 людей отримали поранення.