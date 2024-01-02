Успела только спрятать ребенка: в Харькове под обстрел попала известный волонтер (фото)

В результате происшествия был уничтожен волонтерский бус

Во время массированного ракетного обстрела по Украине пострадало жилье волонтера и советника главы Харьковского облсовета Натальи Поповой. К счастью, она и ее ребенок остались целы.

Об этом во вторник, 2 января, Попова рассказала на своей странице в Facebook. Девушка рассказала, что получила ранение лица и ног.

"Мы живы. Малыша успела спрятать. Хочу поблагодарить экстренцев за скорое прибытие на помощь. Стеклом порезало лицо и вынули стекло из ног. От госпитализации отказались", — сказала она.

В то же время Наталья сообщила, что во время обстрела был уничтожен волонтерский бус. Она уточнила, что теперь будет просить о помощи, поскольку ездить больше не на чем. Кроме того, у волонтера практически не осталось вещей.

"Мы потеряли все. Волонтерского буса, который пережил все, тоже больше нет. 30 метров до воронки. Наш враг по-прежнему безжалостен и бьет по детям. Ненавидеть сильнее уже невозможно", — подчеркнула она.

На опубликованных фотографиях Наталья показала своего ребенка, который вынужден прятаться в ванной от обстрелов. Также на кадрах и сама волонтер во время оказания ей медицинской помощи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ходе утренней атаки множественные взрывы гремели также в Киеве. Было установлено, что 16 человек получили ранения.