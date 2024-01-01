Побили та виставили роздягненою на балкон: у Миколаєві п’яні батьки познущались з 4-річної дівчинки

Ймовірно, дитина була голодною та просила їсти

У Миколаєві нетверезі батьки познущались з чотирирічної доньки: дівчинку побили та роздягнену вигнали на балкон. Можливо, дитина була голодною і просила їсти.

Ця родина раніше не була на контролі у соціальних служб. Про це начальниця Служби у справах дітей Миколаївської міської ради Юлія Кравченко повідомила на своїй Facebook-сторінці.

"Якою треба бути сволотою, щоб нажертися алкоголю і побити 4-річну дівчинку і майже голою виставити її на балкон голодну… Мабуть, дитина невчасно їсти попросила, бо голодна", ― написала Кравченко.

Співробітники соціальної служби поїхали за дитиною. Кравченко написала, що погіршення психічного стану через війну не є приводом для жорстокого поводження з дітьми.

Нагадаємо, що у середині листопада 2023 року в Миколаєві мати вигнала 12-річну дитину з будинку. Приводом для цього стала сварка. Дитина відмовилась допомогати матері, і та її вигнала у самій піжамі. Про інцидент Службу у справах дітей повідомили сусіди. Дитину передали фахівцям, а горе-матір чекає адміністративна відповідальність.

Раніше "Телеграф" писав про скандал в одному з державних садочків Києва. Вихователька побила дитину. Батьки знайшли у дівчинки на шиї садна й звернулись до правоохоронних органів.