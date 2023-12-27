У Києві у багатоповерхівці пролунав вибух під час пожежі: є загиблий (відео, фото)

Рятуючись від пожежі з вікна багатоповерхівки вистрибнула людина

У вівторок, 26 грудня, у Шевченківському районі Києва на верхніх поверхах багатоквартирного будинку сталася потужна пожежа. За попередніми даними, після цього з вікна випала людина, а потім пролунав вибух.

На місці НП працювали рятувальники, правоохоронці та медики швидкої допомоги. Про це повідомляють київські Телеграм-канали із посиланням на інформацію від очевидців.

Так, на вулиці Татарській, що у Шевченківському районі столиці у квартирі на 14 поверсс сталася пожежа, а пізніше пролунав потужний вибух. При цьому з вікна випала людина, яка від отриманих травм померла на місці події.

На місці працювали усі екстрені служби міста. За попередніми даними, спочатку в квартирі почалася пожежа, а вже потім очевидці почули гучний вибух, звук якого був схожий на вибух газу. При цьому з вікна випала людина, яка від отриманих травм померла на місці події.

Місце події

Місце події

Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу та не допустити розповсюдження вогню на більш значну площу.

Причини та обставини трагедії належить встановити слідству.

Трагедія сталася на вулиці Татарській

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві у квартирі багатоповерхівки стався потужний вибух : що відомо (відео). Інцидент стався на вулиці Мартиросяна (Сергія Берегового) у Солом’янському районі Києва. За попередніми даними, тут стався витік газу: спочатку було чутно гучний вибух, а потім квартира почала горіти.