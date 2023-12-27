В Киеве в многоэтажке прогремел взрыв во время пожара: есть погибший (видео, фото)

Спасаясь от пожара из окна многоэтажки выпал человек

Во вторник, 26 декабря, в Шевченковском районе Киева на верхних этажах многоэтажного дома произошел мощный пожар. По предварительным данным, после этого из окна выпал человек, а затем прогремел взрыв.

На месте ЧП работали спасатели, правоохранители и медики скорой помощи. Об этом сообщают киевские Телеграм-каналы со ссылкой на информацию от очевидцев.

Так, на улице Татарской, что в Шевченковском районе столицы в квартире на 14 этаже произошел пожар, а позже прогремел мощный взрыв. При этом из окна выпрыгнул человек, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

На месте работали все экстренные службы города. По предварительным данным, изначально в квартире начался пожар, а уже затем очевидцы услышали громкий хлопок, который был похож на взрыв газа. При этом из окна выпрыгнул человек, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

Место происшествия

Место происшествия

Спасателям удалось оперативно ликвидировать пожар и не допустить распространения огня на более значительную площадь.

Причины и обстоятельства трагедии предстоит установить следствию.

Трагедия произошла на улице Татарской

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве в квартире многоэтажки произошел мощный взрыв: что известно (видео). Инцидент произошел на улице Мартиросяна (Сергея Берегового), что в Соломенском районе Киева. По предварительным данным, здесь произошла утечка газа: сначала был слышен громкий взрыв, а затем квартира начала гореть.