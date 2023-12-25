Студент у Харкові кинувся на військового з ножем через місце на парковці

Військовий та його побратими шоковані вчинком молодика

У Харкові в ході конфлікту через паркування у дворі постраждав військовий ЗСУ. Напад скоїв студент харківського університету імені Ярослава Мудрого.

Про це розповів у Facebook сам потерпілий Ярослав Дрей. Сутичка між чоловіками сталась у День Збройних сил України (6 грудня).

За словами Ярослава, в ході суперечки 23-річний студент встромив йому ніж у груди. У відповідь військовий вдарив агресивного молодика в голову, від чого той впав, після чого пропонував дружині потерпілого гроші та просив не викликати поліцію і швидку.

"Чесно кажучи всі мої побратими і я, дуже засмучені тим, що особа, в якого родичі переїхали в Росію, тебе може вбити біля дому не менш підло, чим ворог на війні, і оскільки це не вийшло, просто заплатити штраф, далі вчитись на Юридичному і ще в перспективі працювати в цій сфері або в поліції", — пише військовий.

Студент написав зустрічну заяву через нанесення йому легких тілесних ушкоджень. У поліції інцидент поки не прокоментували. За словами Ярослава, як військовий він відповідати перед ДБР.

Під дописом люди висловили свою думку. Люди обурені поведінкою молодика.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні вигадали спосіб, як боротимуться з образами військових ЗСУ. У Верховній Раді пропонують внести зміну до Кодексу України щодо питання захисту військовослужбовців.