Студент в Харькове бросился на военного с ножом из-за места на парковке

Военный и его собратья шокированы поступком новолуния

В Харькове в ходе конфликта из-за парковки во дворе пострадал военный ВСУ. Нападение совершил студент харьковского университета имени Ярослава Мудрого.

Об этом рассказал в Facebook сам пострадавший Ярослав Дрей. Ссора между мужчинами произошла в День Вооруженных сил Украины (6 декабря).

По словам Ярослава, в ходе спора 23-летний студент воткнул ему нож в грудь. В ответ военный ударил агрессивного молодого человека в голову, от чего тот упал, после этого предлагал жене потерпевшего деньги и просил не вызвать полицию и скорую.

"Честно говоря, все мои собратья и я, очень расстроены тем, что парень, у которого родственники переехали в Россию, тебя может убить у дома. Это не менее подло, чем враг на войне, и поскольку нападение не получилось, просто заплатить штраф, дальше учиться на юридическом и еще в перспективе работать в этой сфере или в полиции", — пишет военный.

Студент написал встречное заявление из-за нанесения ему легких телесных повреждений. В полиции инцидент пока не прокомментировали. По словам Ярослава, как военный он будет отвечать перед ДБР.

Под сообщением люди высказали свое мнение. Люди возмущены поведением студента.

Ранее Телеграф писал, что в Украине придумали способ, как будут бороться с оскорблениями военных ВСУ. В Верховной Раде предлагают внести изменение в Кодекс Украины по вопросу защиты военнослужащих.