Збив молодика і викинув посеред дороги: на Івано-Франківщині судитимуть водія (фото)

Затриманому загрожує до 8 років позбавлення волі.

18 грудня на об’їзній дорозі в місті Коломия виявлено тіло чоловіка. Ним виявився 30-річний мешканець села Рожнів, Косівського району, якого за день до цього збили на автомобілі в селищі Заболотів.

На тілі чоловіка виявили тілесні ушкодження, характерні для наїзду автівки. Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області.

Правоохоронцям вдалось встановити, що 18 грудня близько 5:00 ранку мешканець Коломиї, керуючи автомобілем "Citroen Berlingo", вчинив наїзд на чоловіка, який йшов проїжджою частиною. Спершу водій з місця події втік, але пізніше слідчі встановили, що він направився до свого місця проживання, де змінив автомобіль на "Citroen С3".

Згодом керманич повернувся на місце події, завантаживши тіло загиблого у багажник автівки та відвіз на об’їзну дорогу міста Коломия, де цинічно залишив його на узбіччі та втік.

Поліцаї прослідкували маршрут руху водія та невдовзі виявили його за місцем проживання. При огляді вилучено автомобілі "Citroen Berlingo" та "Citroen С3" зі слідами речовини бурого кольору. Чоловік визнав свою провину.

Правоохоронці затримали його в порядку статті 208 Кримінально процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) та ч. 1 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Суд має обрати запобіжний захід. Затриманому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Поліція Прикарпаття просить дотримуватися правил дорожнього руху

"Наголошуємо кожному учаснику дорожнього руху, якщо сталась дорожньо-транспортна пригода — не залишайте постраждалих, негайно телефонуйте медикам та поліції. Пам’ятайте, залишення без допомоги людини, яка перебуває в небезпечному для життя стані, є злочином", — йдеться у повідомленні.

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