Заважала відпочивати: на Дніпропетровщині рідний брат забив до смерті хвору сестру

64-річного чоловіка вже взято під варту

На Дніпропетровщині у місті Кам’янське чоловік побив свою хвору сестру. Від одержаних травм жінка померла на місці.

Тілесні ушкодження завдав 64-річний рідний брат, який проживав із жінкою. Про це повідомили у прес-службі поліції Дніпропетровської області.

Між родичами виникла сварка через те, що хвора стогнала, ніж заважала братові відпочивати. Під час конфлікту чоловік розлютився і побив свою старшу сестру кулаками та дерев’яною палицею.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням з Кам’янською окружною прокуратурою йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство).

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

На жаль, домашнє насильство є у кожній країні світу — Україна не є винятком.

Що робити, якщо ви зазнали домашнього насильства:

Викликати поліцію. Це перша дія, яку слід виконати у разі домашнього насильства. Правоохоронці допоможуть припинити насильство та допомогти постраждалому.

Зафіксувати докази. Такі дії можуть допомогти поліції правильно кваліфікувати злочин.

Зверніть увагу. Спробуйте залучити до ситуації увагу інших. Зверніться за допомогою до перехожих чи сусідів.

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