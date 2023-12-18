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Заважала відпочивати: на Дніпропетровщині рідний брат забив до смерті хвору сестру

Автор
Женя Хамстер Женя Хамстер
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Сімейний конфлікт переріс у трагедію Новина оновлена 18 грудня 2023, 16:29
Сімейний конфлікт переріс у трагедію. Фото Pixabay

64-річного чоловіка вже взято під варту

На Дніпропетровщині у місті Кам’янське чоловік побив свою хвору сестру. Від одержаних травм жінка померла на місці.

Тілесні ушкодження завдав 64-річний рідний брат, який проживав із жінкою. Про це повідомили у прес-службі поліції Дніпропетровської області.

Між родичами виникла сварка через те, що хвора стогнала, ніж заважала братові відпочивати. Під час конфлікту чоловік розлютився і побив свою старшу сестру кулаками та дерев’яною палицею.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням з Кам’янською окружною прокуратурою йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство).

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

На жаль, домашнє насильство є у кожній країні світу — Україна не є винятком.

Що робити, якщо ви зазнали домашнього насильства:

  • Викликати поліцію. Це перша дія, яку слід виконати у разі домашнього насильства. Правоохоронці допоможуть припинити насильство та допомогти постраждалому.
  • Зафіксувати докази. Такі дії можуть допомогти поліції правильно кваліфікувати злочин.
  • Зверніть увагу. Спробуйте залучити до ситуації увагу інших. Зверніться за допомогою до перехожих чи сусідів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, яким буває аб’юз і як розпізнати таку людину. Психолог пояснила, що робити в таких випадках — деталі читайте в нашому матеріалі.

Теги:
#Поліція #Дніпро #Кримінал