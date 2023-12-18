У РФ на турнірі з боксу до смерті побили 14-річного підлітка (відео)

Причина смерті юного спортсмена поки що невідома

У неділю, 17 грудня, на турнірі з боксу у Первоуральську (РФ) загинув 14-річний боксер. У серпні внаслідок нещасного випадку не стало 18-річного українського боксера.

Про смерть підлітка у РФ повідомляє РІА Спорт. У мережі з’явилося відео смертельного бою, повідомляє telegram-канал журналіста Олександра Лютікова.

За інформацією Слідчого комітету (СК), хлопець 2009 року народження пропустив кілька ударів і знепритомнів. Викликана на місце "швидка" доставила дитину до лікарні, але врятувати її не вдалося. За попередніми даними, "хлопчик отримав сильний удар в область печінки", хоча на відео видно, як юний боксер пропускає величезну кількість ударів у голову.

До речі, у СК вважають організаторів невинними. За даними відомства, вони дотрималися всіх необхідних умов для проведення змагань, під час яких помер 14-річний спортсмен. Йде перевірка нещасного випадку задля встановлення справжніх причин трагедії.

Раніше повідомлялося, що перспективний боксер із Великої Британії Кем Шоу втопився під час підводного плавання на Великому Бар’єрному рифі в Австралії.

Нагадаємо, на війні проти російських окупантів загинув майстер спорту з боксу Іван Солтисік.