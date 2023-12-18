В РФ на турнире по боксу до смерти избили 14-летнего подростка (видео)

Причина смерти юного спортсмена пока неизвестна

В воскресенье, 17 декабря, на турнире по боксу в Первоуральске (РФ) погиб 14-летний боксер. В августе в результате несчастного случая не стало 18-летнего украинского боксера.

О смерти подростка в РФ сообщает РИА Спорт. В сети появилось видео смертельного боя, передает telegram-канал журналиста Александра Лютикова.

По информации Следственного комитета (СК), молодой человек 2009 года рождения пропустил несколько ударов и потерял сознание. Вызванная на место "скорая" доставила ребенка в больницу, но спасти его не удалось. По предварительным данным, "мальчик получил сильный удар в область печени", хотя на видео видно, как юный боксер пропускает огромное количество ударов в голову.

К слову, в СК считают организаторов невиновными. По данным ведомства, они соблюли все необходимые условия для проведения соревнований, во время которых скончался 14-летний спортсмен. Идет проверка несчастного случая для установления истинных причин трагедии.

Ранее сообщалось, что перспективный боксер из Великобритании Кэм Шоу утонул во время подводного плавания на Большом Барьерном рифе в Австралии.

Напомним, на войне против российских оккупантов погиб мастер спорта по боксу Иван Солтысик.