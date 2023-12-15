Депутат взорвал гранаты в сельсовете на Закарпатье: ранены десятки (видео момента взрыва)

Взрывника пытаются реанимировать

В пятницу, 15 декабря, на Закарпатье, в здании Керецковского сельского совета, депутат взорвал гранаты во время заседания. В результате взрыва травмированы десятки человек.

Об этом сообщает полиция Закарпатской области. Из видео можно сделать вывод, что взрывник использовал три взрывных боеприпаса.

"В результате происшествия пострадали 26 человек, 6 из которых в тяжелом состоянии. Медики проводят реанимационные мероприятия в отношении взорвавшего гранаты мужчины", — говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что в 11:37 на линию "102" поступило сообщение, что в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района во время заседания сессии один из депутатов взорвал гранаты.

На видео видно, что мужчина зашел на заседание и попросил внимания у собравшихся, а затем сорвал чеки в двух гранат и бросил их на пол. После первых двух взрывов раздался и третий.

В полиции добавляют, что на месте происшествия работают все профильные службы, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Ранее "Телеграф" писал, что суд избрал меру пресечения офицеру Аппарата главнокомандующего ВСУ Олегу Тимченко, который подарил гранаты погибшему помощнику Валерия Залужного Геннадию Частякову. Рассмотрение апелляции состоялось 4 декабря.