Искали несколько суток: в Киевской области из водоема достали тело ребенка

Причины трагедии устанавливаются

В понедельник, 4 декабря, в водах реки Ирпень водолазами было обнаружено бездыханное тело мальчика. Пропавшего без вести 7-летнего жителя села Козаровичи Вышгородского района Киевской области двое суток искали спасатели и правоохранители, однако чуда не произошло.

Причины и обстоятельства трагедии предстоит установить следствию. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевщины.

На данный момент известно, что за помощью к правоохранителям в воскресенье, 3 декабря, обратилась женщина, которая не могла найти своего 7-летнего сына. Мать ребенка сообщила, что в последний раз видела мальчика еще в субботу, 2 декабря.

Ребенка искали несколько дней

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, в которых принимали участие спасатели и все подразделения полиции Киевщины, бездыханное тело ребенка было обнаружено в пойме реки Ирпень в селе Козаровичи, где и проживал мальчик с родителями.

Причины и обстоятельства трагедии предстоит установить следствию. Как именно ребенок оказался в воде — неизвестно. По данному факту проводится расследование.

Село Козаровичи

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